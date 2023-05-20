إيهاب الطماوي: الحوار الوطني يتسع للجميع ولن يكون هناك إقصاء لرأي أو فكر

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن لجنة الأحزاب السياسية ستعقد جلستين واحدة صباحية من 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا، ثم استراحة ثم يتم عقد أخرى من الـ 3 عصرًا حتى 6 مساءً.

وأضاف الطماوي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هناك ثلاث قضايا رئيسية قد يتفرع عنها بعض القضايا الفرعية، لكننا سنستمع إلى رؤى جميع الأحزاب والمتخصصين والخبراء والشخصيات العامة الحاضرين حول هذه القضايا.

وأوضح أن العديد من المقترحات وصلت من الأحزاب السياسية للأمانة العامة ومجلس أمناء الحوار على مدار الفترة الماضية، تتبلور مقترحات الأحزاب السياسية وفقًا لرؤية كل حزب سياسي ومرجعيته السياسية أو الأيديولوجية التي أسس عليها، مشيرا إلى أن أحزاب اليسار يكون لها رؤية تختلف عن أحزاب اليمين، أوالأحزاب الليبرالية أو الأحزاب القومية، كل برؤيته وما يعنينا هو إرسال رسالة واضحة بأن الحوار الوطني يتسع للجميع.

وأكد أنه لن يكون هناك إقصاء لرأي أو فكر أو أي طرح، حيث يتم البحث عن التوافق والمساحات المشتركة.