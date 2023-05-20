لايبزيج يضرب بايرن ميونخ بثلاثية ويشعل صراع الفوز بالدورى الألمانى

أشعل ريد بول لايبزيج الصراع على لقب الدوري الألماني بعدما أسقط بايرن ميونخ في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا بالجولة الـ33 للبطولة بثلاثة أهداف لهدف.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول، وجاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وبخطورة متقاربة على المرمى.

وسجل سيرجي جنابري هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 25 بصناعة من توماس مولر.



وسدد لاعبو أرسنال 3 كرات على المرمى من 10 محاولات، مقابل 3 أيضًا للايبزيج من 7 محاولات.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح فريق لايبزيج.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب، فيما هدأ أداءه الهجومي وتفجر الأداء الهجومي لفريق لايبزيج وهدد لاعبوه المرمى بأكثر من فرصة محققة.

وسجل كونراد لايمر هدف التعادل لفريق لايبزيج في الدقيقة 65، واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي لايبزيج لتسجيل الهدف الثاني، حتى سجله كريستوفر نكونكو من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وأضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث في الدقيقة 86 من ركلة جزاء أخرى.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 4 كرات على المرمى من 17 محاولة، مقابل 8 تسديدات للاعبي لايبزيج من 16 محاولة.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق لايبزيج.

ورفع لايبزيج رصيده لـ63 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري، فيما توقف رصيد بايرن ميونخ عند 68 نقطة في الصدارة، وفي حالة فوز بروسيا دورتموند بمباراته المقبلة في نفس الجولة سيقفز على صدارة الترتيب، لينتظر حسم الفائز باللقب في الجولة الأخيرة.