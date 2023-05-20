السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسيم السيسي: الحضارة المصرية تواجه مخططات خطيرة تزداد مع مزاعم "الإفروسنتريك"

وسيم السيسي
وسيم السيسي

علق الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، علي جلسات الحوار الوطني ومدي أهميتها للمواطن المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، إن الحوار الوطني من أهم ما يمكن وقوته نابعة من أنها صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفيدًا بأن هناك لجان متخصصة في الحوار الوطني ولأول مرة تجتمع النخبة الوطنية وتنقل توصياتها في مؤتمر لترفع لرئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه شارك في جلسة الهوية الوطنية واهتم بمناقشات ثمار الهوية الوطنية وحمايته، موضحًا أن الولاء والانتماء يأتي عن طريق الحب ولا يمكن تنتمي بدون الحب والحب يأتي عن طريق المعرفة والتنوير وإضاءة المساحات المظلمة في العقل الجمعي.

وتابع: "قد تكون المساحة المظلمة في العقل دينية أو سياسية أو تاريخية وعلينا أن نبدأ من التنوير والوعي"، مؤكدًا أن هناك مخططات خطيرة على الحضارة المصرية وتزداد مع مزاعم حركة الإفروسنتريك والإيحاء بأن الأفارقة ذو الأصول السوداء هم الذين أسسوا الحضارة المصرية.

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