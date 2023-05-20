السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مفاجأة فى وفاة شاب بسبب تحدى الشعرية سريعة التحضير

البلوجر شريهان يوسف
البلوجر شريهان يوسف

كشفت البلوجر شريهان يوسف، عن سبب نشرها فيديو تحذر فيه من الشعرية سريعة التحضير الكوري الحار، بعد انتشار فيديوهات التحديات بين الأطفال الصغار.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن شقيقها توفي بعد معاناة 5 أيام، من تناوله لهذه الشعرية، والتي سببت له تهتكات في المعدة، وصديدًا على الكلى- على حد قولها.

وأضافت: "هذه الشعرية مجهولة المصدر، والأطفال بيلعبوا تحدي مين يقدر يأكلها، وبعد خوضه التحدي أصابه قىء، ترجيع ومعدته كانت تؤلمه، 5 أيام بيتعذب ويتردد على المستشفيات، وانتهت حالته بالوفاة، وشخّص الأطباء سبب الوفاة بأنها هبوط حاد في الدورة الدموية".

وأردفت: "عايزة كل الناس تاخد بالها من عيالها، ربنا ما يوجع قلب حد على حبيب ولا غالي".

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