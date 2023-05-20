السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز يشيد بعبقرية محمد رمضان بعد صورة الدولارات: "تحولت لطاقة وعمل خير"

محمد الباز
محمد الباز

أعرب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن إعجابه بعبقرية الفنان محمد رمضان، الذي يخطط دائمًا لأن ينشغل به الناس، وينجح في ذلك.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "محمد رمضان بيخطط الناس تنشغل به فينشغلوا، وقرر يكون طول الوقت في دائرة الاهتمام سواء ما يقدمه من أعمال فنية، أو على السوشيال ميديا وحفلاته".

وأضاف: "محمد رمضان  نشر صورة عودته من رحلة الغناء في أمريكا، وبجواره حزم دولارات فاستفزت الصورة الناس، لكن الدكتور جمال شعبان، استثمر الصورة، واقترح عليه أن ينفق الدولارات في العمل الخيري ومساعدة المرضى، ووافق الأول، وطلب منه التفاصيل".

وعقب الباز: "الصورة تحولت لطاقة وعمل خير، محمد رمضان زواياه هتتظبط بالعمر والتجربة والخبرة، سيكون أكثر هدوءًا ورصانة، هو نجم له جمهوره، والخبرة ستضيف له الكثير، محمد رمضان قدر يقعد الوطن العربي كله يتابع مسلسل جعفر العمدة، وإن كان سر نجاح المسلسل المخرج محمد سامي".

ولفت الباز إلى أن الأعمال الكبيرة في مسيرة محمد رمضان، الأسطورة والبرنس، وجعفر العمدة، من إخراج محمد سامي، أما أعماله الأخرى فلم تلقِ النجاح نفسه.

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