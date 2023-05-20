السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الحوار الوطنى وضع كل فئة وحزب وحركة فى حجمها الطبيعى

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر كسبت الكثير من الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن كل حزب وحركة وجماعة عرفت حجمها الحقيقي.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا الجميع للحوار، وكل أطياف المجتمع ممثلة في الحوار، والكل يطرح رؤيته وأفكاره، والشعب المصري يتابع ويحكم بنفسه.

ولفت إلى أن هناك أفكارًا غريبة جدًا تم طرحها خلال الحوار الوطني، ولكن لا يوجد ما يمنع طرح الأفكار، لأن أي مجتمع صحيح الجسد يتحمل الناس تقول ما يدور في أذهانها، ولكن المهم أن تكون الأفكار مناسبة لعادات وقيم المجتمع، لأن مصلحة البلد هي الأهم.

وتابع: "الحوار ده قيمته أنه حط كل فئة وحزب في حجمه والحركة الوطنية في حجمها"، منوهًا بأن حل مشاكل مصر يحتاج الجميع يشارك، لأن أي طرف في البلد لا يمتلك وحده عصا سحرية لحل المشاكل.

محمد الباز الحوار الوطنى اخر النهار الحركة الوطنية

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