عضو "حياة كريمة": نستهدف كل شباب الجامعات من أول برنامج تدريبي للطلاب

كشف محمد الصادق عضو مؤسسة حياة كريمة، عن تفاصيل إطلاق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريبة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، إن إطلاق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريبة اليوم، هو بداية جديدة لفاعلية جديدة ولمسنا تفاعل مع مؤسسة حياة كريمة، ووسائل الإعلام قائمة بدور قوي معنا للتعريف بدور وإنجازات حياة كريمة.

وأوضح الصادق أنهم يستهدفون كل شباب الجامعات على مستوى الجمهورية، ولكن حتى يحقق البرنامج نجاحا لا بد أن ينفذ على مراحل، مؤكدا أن الغرض من ضم هذه الفئة من الشباب لأنها الشريحة المستهدفة فيما يسمى بحروب الجيل الرابع.

وتابع: "مجهودات حياة كريمة تمت في قرى كانت بعيدة عن الأنظار وصعب جدا الوصول لها، وعشان نوصل ده بشكل يليق بقيمة مصر محتاج مننا جهد مضاعف عشان نوصل الصورة صح، ودور المؤسسة مش بس البنية التحتية ولكن نبني وعي الإنسان المصري".