السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران سوهاج يترأس اليوم الروحي لجنود مريم بالإيبارشية

الكنيسة
الكنيسة

ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الروحي لأعضاء جنود مريم بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية، وجاء ذلك بحضور الأب يوحنا زكريا، مرشد المجلس الأعلى لجنود مريم، والمجلس الأعلى، لكنيسة مريم سلطانة الرسل، والمجلس المحلي، لخدمة مريم أم النور.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، الذي ترأسه، بمشاركة القمص مرقس عدلي، سكرتير المطرانية، والأب يوحنا زكريا، حيث ألقى الأنبا توما العظة الروحية.

تضمن اليوم عددًا من الفقرات الروحية منها: صلوات الوثيقة، ولقاء حول "مريم العذراء في الكتاب المقدس"، قدمه الأب جرجس ناروز، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالهماص، بالإضافة إلى لقاء آخر بعنوان "مريم العذراء في فكر القديسين، وطقوسنا الكنسية، وصلوات الأجبية، والقداس الإلهي"، قدمه الأب يوحنا زكريا.

واكتمل اليوم بالجوانب التنظيمية لعمل جنود مريم في الإيبارشية، والكنائس. واختتم اللقاء ببعض الفقرات الترفيهية.

كما ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، اليوم الروحي لأبناء الروم الكاثوليك بمصر والسودان، وذلك بالمدرسة البطريركية، بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح، راعي كنيسة سيدة البشار، بشبرا، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة سيدة البشارة، بالخرطوم، والوكيل البطريركي بالسودان، والأرشمندريت جورج فراس، راعي كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، والأب نبيل أشعياء، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بمصر الجديدة، والأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس البطريركية بالقاهرة.

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