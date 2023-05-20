السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سعودى يكشف أهمية مداخلة الرئيس الأوكرانى بالقمة العربية بجدة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

كشف المحلل السياسي السعودي، فواز العنزي، عن أهمية كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير ديلنيسكي، بالقمة العربية بجدة، مؤكدًا أن الاجتماع العربي، دليل على أن جامعة الدول العربية ستكون منبرًا للسلام على مستوى العالم، وهذا يعكس الانفتاح العربي على العالم.

 

%70 من الدول العربية تستورد موادها الغذائية من أوكرانيا

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا هي أكبر الدول العربية المصدرة للحبوب بالعالم، وهناك 70% من الدول العربية تستورد موادها الغذائية منها.

وأشار خلال المداخلة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها رسائلها الدبلوماسية لحل المشاكل على مستوى العالم، وقدمت المساعدات لروسيا وأوكرنيا للتوصل لحل سلمي بينهما، ولكن الجانب الأمريكي هو المؤثر على هذه القضية والتنافس الدائر على المصالح. 

وأكد أن رسالة الرئيس الأوكراني، هي رسالة إيجابية أن العالم العربية أصبح من الأقطاب الكبرى والذي سيسهم في حل الكثير من الأزمات العالمية. 

القمة العربية جدة تستورد موادها الغذائية أوكرانيا الأزمات العالمية

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