قناة الناس| "كيف حدثنا الرسول عن صلة الرحم؟" عبد الخالق العطيفي يجيب (فيديو)

قال الشيخ عبدالخالق العطيفي، خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن قطيعة الرحم تحدث في وقت إذا تحدث الناس كثيرًا وقل عملهم، وكثرت المجاملات ولا توجد محبة في القلوب.

وأضاف العطيفي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لنا في حديث يكون فيه نوع من أنواع التحذير الشديد للمسلمين إذ يقول "إذا ظهر القول وخزن العمل، وائتلفت الألسنة، وتباغضت القلوب، وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم".

وأوضح العطيفي، أن قطيعة الرحم يترتب عليها الإبعاد عن رحمة الله لأن الجزاء من جنس العمل، لافتًا إلى أن الإنسان الذي يصل رحمه رزقه الله تعالى رحمة ورقة ولطفًا في قلبه، أما قاطع الرحم فليس في قلبه رحمة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.