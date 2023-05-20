السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| "كيف حدثنا الرسول عن صلة الرحم؟" عبد الخالق العطيفي يجيب (فيديو)

الشيخ عبد الخالق
الشيخ عبد الخالق العطيفي

قال الشيخ عبدالخالق العطيفي، خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن قطيعة الرحم تحدث في وقت إذا تحدث الناس كثيرًا وقل عملهم، وكثرت المجاملات ولا توجد محبة في القلوب. 

وأضاف العطيفي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لنا في حديث يكون فيه نوع من أنواع التحذير الشديد للمسلمين إذ يقول "إذا ظهر القول وخزن العمل، وائتلفت الألسنة، وتباغضت القلوب، وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم".

وأوضح العطيفي، أن قطيعة الرحم يترتب عليها الإبعاد عن رحمة الله لأن الجزاء من جنس العمل، لافتًا إلى أن الإنسان الذي يصل رحمه رزقه الله تعالى رحمة ورقة ولطفًا في قلبه، أما قاطع الرحم فليس في قلبه رحمة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس ايات بينات صلة الرحم قطيعة الرحم رحمة

الأكثر قراءة

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

فوق السطح

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

تفاصيل خطط العمل المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر

كشف ملابسات شكوى مواطن لتنفيذ أحكام لصالحه في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل يقلق إسرائيل؟

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال