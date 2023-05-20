مدرب صن داونز: سنتوج بدوري أبطال أفريقيا يومًا ما.. ونقص الخبرة لم يساعدنا

بعث رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، برسالة وعد إلى جماهيره بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا يومًا ما، بعد أن ودع النسخة الحالية.

وودع فريق صن داونز النسخة الحالية عقب التعادل الإيجابي مع الوداد البيضاوي المغربي بهدفين لكل فريق في إياب الدور نصف النهائي.

وقال موكوينا في تصريحات تليفزيونية: "الاختلاف الوحيد بين صن داونز والوداد، أن الفريق المغربي يمتلك الكثير من الخبرات، لكن هذا ما ينقص فريقنا ولا يمكن أن تشتري الخبرة بل عليك أن تكتسبها".

وأضاف " سنفوز بدوري أبطال أفريقيا يومًا ما، ربما قد يستغرق الأمر موسمًا آخر أو أكثر لكننا سنفعل ذلك دون شك، علينا أن نتعلم الدروس من تجاربنا القاسية".

وأتم: "يبدو الأمر مريرًا بعض الشيء لأننا ودعنا البطولة دون أن نتلقى أي خسارة، لكننا سنعود مرة أخرى وأتمنى للوداد كل التوفيق في النهائي".