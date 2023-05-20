كريم عبد العزيز يحصد جائزة الامتياز فى التمثيل بختام مهرجان جمعية الفيلم

فاز كلا من الفنان كريم عبد العزيز و الفنان أحمد عز، بعدة جوائز في ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته 49، وحصد كريم عبد العزيز، على جائزة الامتياز فى التمثيل، وتسلمها المخرج عمر عبد العزيز بسبب سفر كريم للخارج.

وحقق كيرة والجن إيرادات قياسية، بعد نجاحه فى دور العرض المصرية، حيث وصلت إيراداته إلى 120 مليون جنيه، ليصبح العمل السينمائى الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

أحداث فيلم كيرة والجن

تدور أحداث فيلم كيرة والجن حول حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

أبطال فيلم كيرة والجن

يشارك الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز في بطولة فيلم كيرة والجن بجانب النجمة الكبيرة هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.