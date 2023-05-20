الباز: الدولة تقوم بمجهود جبار لتشجيع وتحفيز الاستثمار

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على قرار منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار، إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.

وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن هناك مجهودا جبارا يبذل من قبل الدولة لتشجيع وتحفيز الاستثمار.

وتابع: "مفيش إنقاذ لمصر في ظل الأزمة الاقتصادية إلا بالاستثمار، لأن الدولة تريد زيادة حجم إيراداتها، وهذا لن يحدث إلا من خلال تأسيس شركات، تعمل إنتاج وتوفر فرص عمل".

وأكد محمد الباز أن هناك إرادة لدى الدولة لتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى أنها اتخذت مجموعة إجراءات على رأسها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وإصدار 22 قرارا لتسهيل الاستثمار.

وأردف: "لما المصريين بيشتغلوا صح بنحقق نجاحات، والنهاردة على سبيل المثال مجلة فوربس عاملة تقرير بيقول إزاي مصر نجحت تتحول من دولة فيروس سي كان ينهش جسد أبنائها إلى دولة خالية من فيروس سي".