السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس قطاع الثروة الداجنة يكشف تفاصيل استنباط 14 سلالة جديدة للدواجن المصرية

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الداجنة، إن هناك اهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية بالتنمية المستدامة للثروات الداجنة.

وأضاف الدكتور طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن معهد بحوث الإنتاج الحيواني والعلماء في مركز البحوث الزراعية استنبطوا 14 نوع جديد من سلالات الدواجن المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، لافتًا إلى أن هذه السلالات تعتبر ثنائية الغرض؛ حيث تتميز بإنتاج البيض وإنتاج اللحوم، وتناسب المرأة الريفية والأسرة الريفية، وتوزع على مستوى قرى ومحافظات الجمهورية .

وأوضح الدكتور طارق سليمان، أن الاستنباط هو عبارة عن نواتج تهجين وخلط بين سلالات عالمية عالية الإنتاجية، وسلالات محلية متأقلمة مع الظروف والملكات البيئية المصرية ومقاومة للأمراض، والحصول على سلالات عالية الإنتاجية متأقلمة مع ظروفنا الإنتاجية وتناسب احتياجاتنا الغذائية، كما تناسب صغار المربيين والأسر المصرية.

وعن تواجد السلالات المصرية الأصيلة مثل الفراخ الفيومي، أكد على وجودها، لافتًا إلى أنه يتم تنميتها وباستمرار انتخاب وتحسين هذه السلالات.

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