الباز يحذر من تشويه منصات الإخوان للمشروعات القومية قبل انتخابات الرئاسة

وجّه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة إلى الحكومة ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء وكل المسئولين في الدولة.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "من النهاردة لحد انتخابات الرئاسة الخط الأساسي اللي الدولة لازم تعرفه أن الهجوم على الدولة المصرية هييجي من باب المشروعات التي أنجزت السنوات الماضية"، موضحًا أن منصات الجماعة الإرهابية ستعمل الفترة المقبلة على التشكيك في كل المشروعات التي أنجزتها الدولة، ومدى جدواها وأهميتها.

وشدد محمد الباز، على ضرورة وجود رد من المسئولين في الدولة على أي ادعاءات، والحديث عن المشروعات القومية التي تم تنفيذها، لأن الشائعات الفترة المقبلة ستزيد.