رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة المنصورة

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم، فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى عقد اليوم بمقر جامعة المنصورة، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وزير التعليم العالى خلال الاجتماع أكد أهمية التحالفات الإقليمية حيث تم توقيع ثلاثة تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، وسوف تشهد الفترة القادمة توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية، نظرا لأهمية هذه التحالفات في تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية، وبين الجهات الصناعية والزراعية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع من ناحية أخرى على تطوير المناهج الدراسية، والبرامج والتخصصات البينية.

كما تابع استعدادات الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري، والتأكيد على تنفيذ الضوابط اللازمة لضمان سير أعمال الامتحانات بصورة منضبطة.

وأشاد المجلس، بما تحقق من إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز ٢٤ عالميًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago للنشر العلمي، والجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.

كما استعرض المجلس، ما يتم حاليا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة، لتحويل الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية .

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مايو الجاري.