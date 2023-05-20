السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة المنصورة

رؤساء الجامعات
رؤساء الجامعات

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم، فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى عقد اليوم بمقر جامعة المنصورة، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وزير التعليم العالى خلال الاجتماع أكد أهمية التحالفات الإقليمية حيث تم توقيع ثلاثة تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، وسوف تشهد الفترة القادمة توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية، نظرا لأهمية هذه التحالفات في تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية، وبين الجهات الصناعية والزراعية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع من ناحية أخرى على تطوير المناهج الدراسية، والبرامج والتخصصات البينية.

كما تابع استعدادات الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري، والتأكيد على تنفيذ الضوابط اللازمة لضمان سير أعمال الامتحانات بصورة منضبطة.

وأشاد المجلس، بما تحقق من إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز ٢٤ عالميًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago  للنشر العلمي، والجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.

كما استعرض المجلس، ما يتم حاليا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة، لتحويل الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية .

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مايو الجاري.

اجتماع المجلس استعدادات استعرض استعدادا الاجتماع الدوري الأعلى للجامعات الإقليمي الامتحانات

الأكثر قراءة

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

فوق السطح

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

تفاصيل خطط العمل المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر

كشف ملابسات شكوى مواطن لتنفيذ أحكام لصالحه في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل يقلق إسرائيل؟

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال