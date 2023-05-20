السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار: لا إقصاء في الجلسات وهناك توازن بين المشاركين

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

كشف النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقال الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: “سنعقد جلستين عن الأحزاب السياسية خلال جلسة لجنة الأحزاب غدا”، موضحا أن الجلسات داخل الحوار الوطني فيها توازن بين أحزاب الموالاة والمعارضة وحضور سياسيين ومتخصصين.

وأضاف أنه يتم الاستماع للجميع دون إقصاء في جلسات الحوار الوطني، متابعا: "لا يوجد إقصاء لرأي أو فكر أو طرف ونبحث عن المساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها للعمل الوطني الفترة القادمة".

وتابع: "مجلس الأمناء أعلنوا إحصائيات عدد المشاركين حيث وصل لـ1600 من المتحدثين حتى الآن، والإقبال شديد على الحوار الوطني، وحريصون على الاستماع والاطلاع على جميع الآراء، والهدف من الحوار البحث عن المساحة المشتركة التي يمكن الانطلاق منها"، مؤكدا أن مخرجات الحوار المتحاورين هم الذين سيحددونها والتوافق هو الأساس.

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