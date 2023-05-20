السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يرد على "فبركة" منصة إخوانية لتصريحاته بشأن الأزمة الاقتصادية

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الهجوم على الدولة المصرية ومشروع 30 يونيو سيظل مستمرًا ولن يتوقف، مشيرًا إلى أن هذا المشروع مزعج لكثيرين داخل وخارج مصر.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه يعلن بشكل واضح عن أنه ينتمي إلى مشروع 30 يونيو ومؤيد بشكل واضح جدًا لنظام 30 يونيو ولمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: "هذا الانتماء والانحياز أعلنه عشان أبقى واضح مع الناس اللى بتسمعني، لأن مينفعش أعمل نفسي محايد وماليش ميل سياسي بعدين ألعب مع المشاهدين لعبة التضليل".

ولفت إلى أن منصة رصد الإخوانية فبركت تصريحًا له، ونشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، حيث كتبت المنصة "سبب استمرار الأزمة الاقتصادية هو افتقاد الشعب سلوك إدارة الأزمات ولن أهاجم الحكومة لصالح الشعب".

وعلق "الباز" على التصريح المنسوب له قائلًا: "لما أي منصة إخوانية تكتب كلام لازم تدور وراها، لأن بنسبة 100% الكلام غير صحيح".

ونشر "الباز"، مقطع فيديو لأصل تصريحاتها من حلقة سابقة، حيث قال: "أنا مش ههاجم الحكومة لصالح الشعب ولا ههاجم الشعب لصالح الحكومة"، منوهًا بأن رصد أخذت نصف التصريح من أجل إثارة البلبلة فقط.

محمد الباز مشروع 30 يونيو اخر النهار عبد الفتاح السيسي الأزمة الاقتصادية

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