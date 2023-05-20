اللواء محمد الغبارى: أكبر إنجاز فى القمة العربية عودة سوريا لمقعدها

علق اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على القضايا التي تناولتها القمة العربية الـ32 في جدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، إن أكبر إنجاز فى القمة العربية عودة سوريا لمقعدها دولة عربية كاملة العضوية بعد مجهود تم من مصر في المصالحة العربية السورية.

وأشار إلى أن الصراع الأساسي في المنطقة الصراع العربي الإسرائيلي، ومصر وسوريا كانتا متلازمتين في هذا الصراع، موضحًا أن ابتعاد سوريا زاد الخطر علينا بشكل كبير، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا تسعى إلى أن سوريا تعود كدولة وتكون موجودة في توازن القوى.

وتابع: "أنتظر أن تكون الخطوة القادمة انخفاض العناصر المسلحة في سوريا ويخف الدعم عنها وتعود الدولة لقوتها".