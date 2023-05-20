عبدالقوي: تجميع مقترحات الأحزاب بشأن مباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لعرضها على الرئيس

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني حقق نجاحا منقطع النظير في الأسبوع الأول سواء في المحور السياسي ومناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي شهد نقاشا قويًا، أو المحور الاقتصادي الذي تناول العدالة الاجتماعية والسياحة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "الحوار الوطني" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن المنسق العام طلب من الأحزاب في ملف مباشرة الحقوق السياسية تقديم أوراق العمل، وستعمل الأمانة الفنية على إعادة صياغتها وتنظيمها بشكل قوي، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الأمانة الفنية تتلقى كل المقترحات وتعرضها على مجلس الأمناء.