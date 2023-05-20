السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء فعاليات التميز المجاني لطلاب الثانوية العامة لحزب "حماة وطن" بسمالوط بالمنيا

مبادرة التميز لحزب
مبادرة التميز لحزب حماة وطن بسمالوط بالمنيا

افتتحت أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن برئاسة معتز شادى أمين المركز، فعاليات اليوم الأول لمبادرة “التميز” التى أطلقها الحزب لطلاب الصف الثالث الثانوى والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن البسطاء ومحدودى الدخل ومواجهة تكاليف الدروس الخصوصية والتى ستستمر حتى نهاية شهر يونيو. 

 

 وتهدف المبادرة التي تقوم بها أمانة التعليم وتشارك فيها أمانة العمل الجماهيرى وأمانة الإعلام والشباب والمرأة والتدريب والتثقيف والتنظيم وباستضافة أمانة القبائل العربية 
التى وفرت أكبر القاعات المكيفة بمركز سمالوط  لتخفيف العبء عن البسطاء ومحدودية الدخل.
 

وكانت فعاليات اليوم الأول قد بدأت بمراجعات لمواد الفيزياء وعلم النفس واللغة الفرنسية والفلسفة وسط حضور عدد كبير من الطلاب يتجاوز ألف طالب وعدد من المعلمين  المتميزين فى كل مادة بالمركز.
 

ومن جانبه أكد معتز شادى أمين المركز، أن المبادرة تأتى تأكيدا على الدور المجتمعى للحزب وحرصا من الحزب على التهيئة الذهنية للطلاب فقد حرص الحزب على إقامة المبادرة  فى أفضل الأماكن بالمركز وهى قاعة vip المكيفة والتى تستوعب أكثر من ثلاثة آلاف طالب والتى تبدأ من اليوم وتنتهي فى نهاية شهر يونيو بشكل يومي يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا. 
 

ووجه شادي، الشكر لأمانة القبائل  العربية التى استضافت المبادرة وساهمت فيها بشكل مميز كما وجه الشكر إلى كل الأمانات النوعية التى شاركت فى التنظيم وهو ما أتى بمردود ملحوظ من أولياء الأمور الذين بادروا للتواصل مع أمانة الحزب لتوجيه الشكر على المجهود المميز.

IMG-20230520-WA0004
IMG-20230520-WA0004
IMG-20230520-WA0007
IMG-20230520-WA0007
IMG-20230520-WA0008
IMG-20230520-WA0008
IMG-20230520-WA0009
IMG-20230520-WA0009
IMG-20230520-WA0010
IMG-20230520-WA0010
المنيا مبادرة اتميز المجانية حزب حماةوطن امانةمركز سماوط غرب معتز شادي امين مركز سمالوط

الأكثر قراءة

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

البنك الأوروبي يسلط الضوء على الشراكات مع مصر لدعم جهود التحول الرقمي

مواقع التواصل الاجتماعى.. سلاح ذو حدين فى العلاقات الزوجية بالعصر الحديث

استجابة لشكوى.. الأمن يضبط 136 قضية مخدرات فى شبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل يقلق إسرائيل؟

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال