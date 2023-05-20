بدء فعاليات التميز المجاني لطلاب الثانوية العامة لحزب "حماة وطن" بسمالوط بالمنيا

افتتحت أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن برئاسة معتز شادى أمين المركز، فعاليات اليوم الأول لمبادرة “التميز” التى أطلقها الحزب لطلاب الصف الثالث الثانوى والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن البسطاء ومحدودى الدخل ومواجهة تكاليف الدروس الخصوصية والتى ستستمر حتى نهاية شهر يونيو.

وتهدف المبادرة التي تقوم بها أمانة التعليم وتشارك فيها أمانة العمل الجماهيرى وأمانة الإعلام والشباب والمرأة والتدريب والتثقيف والتنظيم وباستضافة أمانة القبائل العربية

التى وفرت أكبر القاعات المكيفة بمركز سمالوط لتخفيف العبء عن البسطاء ومحدودية الدخل.



وكانت فعاليات اليوم الأول قد بدأت بمراجعات لمواد الفيزياء وعلم النفس واللغة الفرنسية والفلسفة وسط حضور عدد كبير من الطلاب يتجاوز ألف طالب وعدد من المعلمين المتميزين فى كل مادة بالمركز.



ومن جانبه أكد معتز شادى أمين المركز، أن المبادرة تأتى تأكيدا على الدور المجتمعى للحزب وحرصا من الحزب على التهيئة الذهنية للطلاب فقد حرص الحزب على إقامة المبادرة فى أفضل الأماكن بالمركز وهى قاعة vip المكيفة والتى تستوعب أكثر من ثلاثة آلاف طالب والتى تبدأ من اليوم وتنتهي فى نهاية شهر يونيو بشكل يومي يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.



ووجه شادي، الشكر لأمانة القبائل العربية التى استضافت المبادرة وساهمت فيها بشكل مميز كما وجه الشكر إلى كل الأمانات النوعية التى شاركت فى التنظيم وهو ما أتى بمردود ملحوظ من أولياء الأمور الذين بادروا للتواصل مع أمانة الحزب لتوجيه الشكر على المجهود المميز.

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