مودى يتعهد لزيلينسكى: الهند ستفعل كل ما فى وسعها لإنهاء حرب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الهند ستفعل "كل ما في وسعها" لحل أزمة أوكرانيا، أثناء لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي العام الماضي.

وقال مودي، "إنني أتفهم ألمك وآلام المواطنين الأوكرانيين جيدًا"، "يمكنني أن أؤكد لكم أنه لحل هذه الحالة في الهند، وأنا شخصيًا، سأفعل كل ما في وسعنا".

امتنعت الهند حتى الآن عن توجيه انتقادات صريحة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، وذكر منشور على حساب زيلينسكي أنه "شكر الهند على دعمها لوحدة أراضي وسيادة بلدنا، ولا سيما في مواقع المنظمات الدولية" وكذلك على الدعم الإنساني.

كان من المتوقع أن يلقي زيلينسكي كلمة في اجتماع أغنى الديمقراطيات فقط عن طريق الفيديو، لكنه طار على متن طائرة دبلوماسية فرنسية لعقد سلسلة من الاجتماعات مع القادة بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاءت الاجتماعات في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة علنًا عن دعمها الطيارين الأوكرانيين الذين يتدربون على مقاتلات F-16 أمريكية الصنع بهدف توفير الطائرات الأحدث لتحل محل خسائر كييف وطائراتهم التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

التقى الزعيم الأوكراني بشكل منفصل مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني آنذاك ريشي سوناك الذين احتضنهم بحرارة.

وقال زيلينسكي إنه سيلتقي بايدن في هيروشيما لمناقشة "التنفيذ العملي" لخطة تدريب الطيارين على طائرات إف -16، وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "يتطلع" إلى المحادثات دون تأكيد تاريخ.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن بايدن وزيلينسكي ستكون لهما مشاركة مباشرة في القمة.

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مجموعة الدول السبع دعت الصين إلى ممارسة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب الأوكرانية، وأن الكتلة تسعى للتعاون السلمي مع بكين حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إقامة علاقات مع الصين.

وقالت كيودو إنهما اتفقا أيضًا على الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو، ودعَوا إلى إنهاء سلمي للتوترات حول تايوان وناقشا إنشاء هيئة "لردع" "الإكراه" الاقتصادي.