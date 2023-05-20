تيسير مطر: نتوقع أن تكون نتائج الحوار الوطني دفعة للأمام لصالح الأحزاب

كشف النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك نقطتين مهمتين سيتم عرضهم خلال جلسات الحوار الوطني غدًا، مشيرًا إلى أنهم سيناقشون غدًا مستقبل الأحزاب السياسية وقانون المحليات.

وأوضح أن جميع الموضوعات السياسية المطروحة مرتبطة ببعضها ومتشابكة ولابد من أن تكون النتائج جيدة، قائلًا: "نتوقع أن تكون النتائج دفعة للأمام لصالح الأحزاب السياسية".

وتابع: "الأحزاب محتاجة تقوى نفسها وتقوم بدورها أكثر من ذلك وتكون رقم في المعادلة السياسية وتوجيه الرأي وتكون داعمة للمواطن المصري، وأغلب الأحزاب ستتكلم عن كيفية الدعم المالي حتى تستطيع مواجهة أعبائها، وعايزين نفصل بين المال السياسي والرشاوي السياسية"، مؤكدًا أن الأحزاب تحتاج يكون لها ظهير من المواطن يقتنع بأن لها دورًا.