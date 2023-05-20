تقرير للأمم المتحدة: مرتزقة من روسيا وراء ذبح 500 فى قرية مالى

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أن مرتزقة من روسيا قاموا بذبح 500 شخص من قرية فى مالى بعدما هبطت طائرة هليكوبتر واحدة، حلقت على ارتفاع منخفض فوق الأهوار حول النهر خارج القرية، ثم تسببت حشرجة النيران الأوتوماتيكية في انتشار الحشود المتجمعة للسوق الأسبوعية.

بعد ذلك جاءت المزيد من طائرات الهليكوبتر، وأسقطت القوات حول المنازل وحظائر الماشية. تحرك الجنود بسرعة، وأمروا الرجال بالدخول إلى وسط القرية، وأطلقوا الرصاص على من يحاولون الفرار. وعندما رد بعض المسلحين بإطلاق النار اشتد إطلاق النار.

وسرعان ما قُتل ما لا يقل عن 20 مدنيًا وعشرات الأعضاء المزعومين في جماعة إسلامية مرتبطة بالقاعدة.

وبحسب تقرير جديد للأمم المتحدة، على مدى الأيام الخمسة المقبلة، لقي مئات آخرون حتفهم في قرية مورا بمنطقة موبتي بمالي على أيدي قوات يشرف عليها مرتزقة روس، جميعهم باستثناء جزء صغير كانوا مدنيين غير مسلحين.



نُشر التقرير الأسبوع الماضي بعد بعثة مكثفة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان أجراها موظفو الأمم المتحدة في مالي على مدى عدة أشهر، ويقدم التقرير سردًا ساعة بساعة للأحداث خلال عملية عسكرية استمرت خمسة أيام في مورا في مارس 2022، مع إعطاء تفاصيل عن الأسوأ. فظاعة واحدة مرتبطة بمجموعة فاجنر المرتبطة بالكرملين خارج أوكرانيا.

خلص محققون من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هناك مؤشرات قوية على مقتل أكثر من 500 شخص- غالبيتهم في عمليات القتل خارج نطاق القانون- على يد القوات المالية والعسكريين الأجانب الذين يُعتقد أنهم من فاجنر، وهي جماعة مرتزقة يديرها يفجيني بريجوجين، حليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي ارتبط بالمذبحة برسائل داخلية حصلت عليها صحيفة الجارديان العام الماضي.

تؤكد المزاعم الجديدة مرة أخرى مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي ألقي باللوم فيها على شركة فاجنر، التي عملت أيضًا في ست دول إفريقية أخرى على الأقل بالإضافة إلى ليبيا وسوريا.

في الأشهر الأخيرة، قاد مقاتلو فاجنر الحملة الروسية للاستيلاء على مدينة باخموت الأوكرانية، التي تنازعت عليها قوات كييف بشدة، وتكبدت خسائر فادحة، اتُهم فاجنر بالتورط في مذابح متعددة في مالي وكذلك في أماكن أخرى في منطقة الساحل ووسط إفريقيا. ويقول شهود عيان إن الجماعة وقعت في خضم قتال عنيف في جمهورية إفريقيا الوسطى في الأشهر الأخيرة.



مع قيام فرنسا والولايات المتحدة بتحويل الموارد والاهتمام بعيدًا عن إفريقيا في السنوات الأخيرة، تحركت روسيا لسد الفجوة، وشنّت سلسلة من الهجمات الدبلوماسية واستخدمت فاجنر لكسب الأنظمة في الدول الرئيسية من خلال عرض تعزيز قوات الأمن الضعيفة ضد الأعداء، تتراوح من المتطرفين الإسلاميين إلى أحزاب المعارضة المحلية المؤيدة للديمقراطية.



يزعم المسئولون الغربيون أن الكرملين يستخدم فاجنر لتعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية الروسية عبر إفريقيا وأماكن أخرى، ويقولون إن هذا الجهد مدعوم بحملة تضليل واسعة النطاق.

سجل المحللون تصاعدًا في أعمال العنف في أي مكان انتشرت فيه فاجنر، على الرغم من أنه نادرًا ما حقق نجاحًا عسكريًا كبيرًا للحكومات.

قال مسئول إن تسعة مدنيين على الأقل قُتلوا الشهر الماضي وأصيب أكثر من 60 في هجوم انتحاري ثلاثي في بلدة سيفاري بوسط مالي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

عندما تم التعاقد مع المرتزقة الروس في موزمبيق عام 2019 لمحاربة الإسلاميين هناك، اضطروا للانسحاب بعد تكبدهم خسائر فادحة. في نهاية المطاف، تم إرسال القوات النظامية الرواندية، بنجاح لمواجهة هجوم المتمردين.

ومع ذلك، فإن القليل من الفظائع التي يُزعم أنها تورطت فيها فاجنر قد تم ربطها بشكل قاطع بالمجموعة. وقد أدى الافتقار إلى الشهود ومقاومة الأنظمة المحلية وضعف البنية التحتية وانعدام الأمن الشديد إلى صعوبة التحقيق الكامل في المطالبات.

لكن مذبحة مورا استثناء. قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "هذه نتائج مقلقة للغاية"، "عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب والتعذيب أثناء النزاع المسلح ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ويمكن حسب الظروف، أن ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".

رفضت السلطات المالية طلبات الفريق للوصول إلى مورا نفسها، لكن التقرير يستند إلى مقابلات مع الضحايا والشهود، وكذلك الطب الشرعي ومصادر المعلومات الأخرى، مثل صور الأقمار الصناعية.

أُطيح بالرئيس المالي المنتخب، إبراهيم أبوبكر كيتا، في أغسطس 2020 من قبل ضباط غاضبين من الإخفاقات في دحر التمرد الجهادي في عام 2021، أجبر الجيش على الإطاحة بحكومة مدنية مؤقتة وانحنى بشكل كبير نحو موسكو، وأبرم اتفاقًا تم بموجبه نشر حوالي 1000 مقاتل من مجموعة فاجنر في قواعد في معظم أنحاء البلاد، والتي تلقت أيضًا شحنات من الأسلحة الروسية.