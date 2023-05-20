الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان لها، اليوم، انتهاك حرمة أحد أقدس الأماكن في الإسلام يشكل حدثا آخر مقيتا في سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي لا تحترم المشاعر الدينية لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم.

وجددت الخارجية الباكستانية فى بيانها على أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع الحق في حرية التعبير والدين أو المعتقد للشعب الفلسطيني، وتتحدى جميع القوانين والأعراف الإنسانية وحقوق الإنسان .

وطالبت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة التي تصاعدت بشكل واضح منذ بداية هذا العام.

وجددت الخارجية الباكستانية تأكيدها على دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية، ودعوتها لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيا، على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، كونه الحل الوحيد العادل والشامل للقضية الفلسطينية.