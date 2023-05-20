السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب ركن توك توك.. حبس صاحب محل وعامل تعديا بالضرب على سائق

نيابة
نيابة

قررت نيابة عين شمس، حبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي بالضرب على سائق بسبب ركنه توك توك أمام محل المتهم.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجروح نافذة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤاله اتهم شخصين بقيامهما بالتعدي عليه بالضرب، بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" خاصته أمام محل المشكو في حقهما وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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