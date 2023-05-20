الدوري الإنجليزى.. إيفرتون يتعادل مع وولفرهامبتون وبالاس يفرض التعادل على فولهام

تعادل وولفرهامبتون مع إيفرتون 1-1 اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم وولفرهامبتون بهدف سجله هوانج هي تشان في الدقيقة 34 وتعاجل إيفرتون عن طريق ياري مينا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل فولهام مع كريستال بالاس 2-2.

وسجل هدفي فولهام ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء و61 ، فيما سجل هدفي كريستال بالاس اودسون ادوارد وجويل وارد في الدقيقتين 34 و83.

ورفع فولهام رصيده إلى 52 نقطة في المركز العاشر كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأوقف فريق أستون فيلا سلسلة انتصارات مضيفه ليفربول وتعادل معه 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله جاكوب رامزي في الدقيقة 27 وتعادل ليفربول بهدف سجله روبرتو فيرمينو في الدقيقة 89. وأهدر أولي واتكينز، لاعب أستون فيلا، ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط خلف نيوكاسل ومانشستر يونايتد صاحبي المركزين الثالث والرابع ليقترب بقوة من الغياب عن اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.