حبس المتهمين بقتل مسجل خطر بمنية النصر

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين فى قتل مسجل خطر انتقاما منه لإجبار المتهم الرئيسى على التصالح فى إحدى القضايا مجاملة لأصدقاء المجنى عليه بمحافظة الدقهلية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

كان كشف قطاع الأمن العام ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر ومقتله بالدقهلية وضبط مرتكبى الواقعة.

رصدت المتابعة الامنية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى (3 أشخاص) على آخر باستخدام الأسلحة النارية ومقتله بالدقهلية.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية إخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبها رش خرطوش بالرأس.

وبسؤال والدته اتهمت (كهربائى سيارات "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح نارى"بندقية خرطوش" وإحداث إصابته التى أودت بحياته لسابقة قيام المجنى عليه بالتوجه لمنزل المتهم وبحوزته "بندقية آلية" لتهديده وإجباره على التصالح والتنازل عن إحدى القضايا لصالح أحد أصدقائه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم فى حينه وأرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة (بندقية خرطوش)، وكذا السلاح الذى كان بحوزة المجنى عليه (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر).

وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية ضغط هواء وبمواجهتهما أقرا بما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.