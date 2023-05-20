السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول نشوب مشاجرة بالوراق

جريدة الدستور

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات حول نشوب مشاجرة خلفت مصابين بالوراق وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين أعلى دائري القوس الغربي بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين سائق طرف أول، تاجر وسائق طرف ثان بسبب أولوية المرور مما تسبب في إصابة جميع أطراف المشاجرة جرى نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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