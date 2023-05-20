قناة الناس| نبوي الأزهري يوضح كيفية المحافظة على نظافة القلب وتهذيبه (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن نظافة القلوب أمر في غاية الأهمية ومنتهى الصعوبة في الوقت ذاته.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن القلب ملك المرء هو محل نظر الله تعالى وهو الذي يحرك الجوارح كلها، مؤكدًا أن القلب هو النقطة المركزية في جسد الإنسان، حيث قال عنه الرسول "ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي والقلب".

وأوضح نبوي الأزهري، أن الله تعالى مدح أصحاب القلوب الطبية والنظيفة والسليمة، بأنهم هم المفلحون يوم القيامة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.