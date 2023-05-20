السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: خلال 10 سنوات من الآن سنرى حربًا مباشرة بين أمريكا والصين

الدكتور صلاح قيراطة
الدكتور صلاح قيراطة

علق الدكتور صلاح قيراطة، خبير العلاقات الدولية، على القرارات الصادرة من مجموعة السبع الخاصة بروسيا والصين، والتي تعكس نية من قبل الغرب لتحجيم دورهما، وفرض مزيد من العقوبات، قائلاً: "لن نستطيع أن نحجم بلدين كل منهما يساوي قارة من جهة المساحة وعدد السكان والإمكانيات المختلفة".

وأضاف قيراطة خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن دول مجموعة السبع ليست منظمة يعتد بها القانون الدولي، إنما هي تكتل لدول لها من الإمكانيات الاقتصادية والقدرة المالية أن تفرض على الآخرين من المستضعفين في هذه الأرض، مشيئتها وقراراتها، تسند إلى الدولة التي تكون معنية بأن تستضيف القمة لأن تضع بالتشاور مع الدول الأخرى، برنامج العمل. 

وأكد أن الدول السبع ليس لها قرار ملزم ويعتد به بالقانون الدولي، إلا أنها فيما هي عليه تحاول أن تقول دائمًا إننا هنا، ولن يكون في هذا العالم وفق سطوتنا إلا ما نريد. 

وأشار إلى أنه خلال 10 سنوات من الآن سنرى حربًا مباشرة بين أمريكا والصين.

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