السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

لأول مرة.. ختم القرآن في يوم واحد بمسجد الحسين الليلة

الشيخ محمد حشاد
الشيخ محمد حشاد

وجّه الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، شكره الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رفع الدعم لأصحاب المعاشات بنقابة القراء إلى مليونى جنيه بدلًا من مليون جنيه.

وأوضح الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، أن كبار قراء القرآن الكريم يرسلون لفخامة الرئيس السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الليلة بمسجد سيدنا الحسين بالقاهرة رسالة شكر وعرفان وتقدير على دعمه الدائم معنويًا وماديًا لأهل القرآن جميعا وذلك في ختام الحدث غير المسبوق عالميًا حيث سيتم ختامك القرآن الكريم كاملا الليلة بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أعلن اليوم عن مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف ليصبح 2 مليون جنيه سنويًا بدلًا من مليون جنيه، إكراما لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله عز وجل وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلًا،  في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإكرام أهل القرآن، مما جعل الفرحة تعم جميع أهل القرآن وخاصة أصحاب المعاشات وأسر الأعضاء الراحلين.

المقارئ المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي أصحاب المعاشات نقابة القراء الأوقاف مسجد سيدنا الحسين

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