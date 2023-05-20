عاطف الشيتاني: عدد المواليد بمصر وصل إلى 20 مليونا في العام الواحد

كشف الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عن أهمية مناقشة قضية الزيادة السكانية في جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن قضية الزيادة السكانية دائمًا ما تكون على جدول أولويات الدول، ودائمًا ما كانت مصر تطرح هذه القضية للنقاش عبر أجهزة الإعلام.

وأضاف الشيتاني أن طرح ملف الزيادة السكانية في الحوار الوطني بهذا الشكل فإن ذلك يساعد على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة لأن الدولة حاليًا لديها رؤية واضحة، واستراتيجيات معلنة وأجهزة قادرة على تحديد المسار الصحيح للتعامل مع الزيادة السكانية.

وأوضح أن المرأة هي المحور الذي تقوم عليه كل الاستراتيجيات، وتحتاج قضية الزيادة السكانية إلى المزيد من الصبر، منوهًا بأن معدلات انخفاض الزيادة السكانية بطيئة وهذا لا يلائم احتياجات الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين عدد المواليد والوفيات في الدولة، حيث أن عدد المواليد حوالي 20 مليونا كل عام، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة تؤثر بصورة كبيرة على خطط التنمية التي تتبناها الدولة وخطط الأسرة البسيطة.