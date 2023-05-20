كاتب صحفى: مالك عقار من أوائل من قاد الوساطة بين الجيش السودانى والدعم السريع

أوضح الكاتب الصحفي السماني عبدالله، الطرق التي من الممكن أن يسلكها مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة والتي تترجم تصريحاته في مسألة الحشد ووقف إطلاق النار، قائلًا: "إن قبول مالك عقار هذا التكليف ينبع عن وطنيته واتجاهه نحو تحقيق السلام والاستقرار في السودان".

وأضاف عبدالله خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن مالك عقار هو أحد القادة الذين كانوا يقودون الوساطة بين رئيس المجلس السيادي والقائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع، قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي.

وأوضح أن مالك عقار من خلال قبوله لهذا المنصب، وضع 5 نقاط أساسية للمضي فيها خلال الفترة القادمة، ومن بينها أولًا وضع وقف إطلاق الحرب من ضمن الأولويات، ثم معالجة الأوضاع الإنسانية، ومن بعدها دخل الموسم الزراعي في السودان، حيث تبدأ عمليات الزراعة في مايو، خاصة أن السودان يتمتع بأراضٍ زراعية شاسعة، وهو ما يعد خطوة مهمة حتى لا تحدث مجاعة أو فجوة غذائية في السودان، وهو يريد أن يضع الزراعة ضمن أولوياته لإنقاذ الموسم الزراعي من الفشل.