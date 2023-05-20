السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“التموين” تثبت سعر رغيف الخبز بـ5 قروش بعد تعديل أسعار القمح

رغيف الخبز
رغيف الخبز

أصدر الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعديل أسعار القمح التمويني استخراج 87.5%، للمخابز البلدية.

وحدد وزير التموين في مستند حصلت عليه “الدستور” سعر بيع طن القمح التمويني المسلم للمطاحن بنحو 10 آلاف و60 جنيهًا (عشرة آلاف وستون جنيها/ للطن).

كما حدد سعر طن الدقيق التمويني المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيه، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام، فيما جاء سعر الدقيق التمويني لمستودعات الدقيق التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 11 ألفًا و835 جنيهًا.

وأكدت الوزراة أنه رغم ارتفاع أسعار القمح والدقيق التمويني إلا أن رغيف الخبز التمويني لم ولن يرتفع وسيظل بـ5 قروش للرغيف، كما هو على البطاقات التموينية.

وجاءت أسعار تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم بعد رفع سعر السولار:
عيش طري ينتج بالسولار: 101 قرش
عيش ملدن ينتج بالسولار: 102 قرش
عيش طري ينتج بالغاز:  94 قرشا
عيش ملدن ينتج بالغاز: 95 قرشا
عيش مجر ينتحج بالسولار: 108 قروش
عيش مجر ينتج بالغاز: 102 قرش.

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