السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المشرف العام على الأروقة يتابع اختبارات المحفظين للعمل بالجامع الأزهر

الرواق الأزهري
الرواق الأزهري

تابع الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، اليوم السبت، اختبارات المحفظين للعمل بأروقة القرآن الكريم والتجويد بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية، حيث تستقبل لجان الاختبارات بالجامع الأزهر المتقدمين من 14 محافظة وهي: "القاهرة، الجيزة، الغربية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، إن الاختبارات انطلقت، صباح اليوم السبت، بالجامع الأزهر وشملت المتقدمين من 14 محافظة، وبلغ عدد المتقدمين 3500، موزعين على 18 لجنة، وذلك على مدار 8 أيام داخل الرواق الأزهري بالجامع الأزهر.

وشدد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، خلال تفقده أعمال الاختبارات يرافقه الشيخ حسن عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، على المسئولين بضرورة تهيئة الأجواء للممتحَنين، وتذليل جميع العقبات أمامهم مع الالتزام بجميع الضوابط والمعايير التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأوضح  الدكتور فؤاد، للمتقدمين أن الاختبارات تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الممتحَنين، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر يتابع الاختبارات أولا بأول، لافتا إلى أن هذه الاختبارات تتم بناء عليها اختيار الكوادر التي ستحفِّظ أبناء الرواق الأزهري القرآن الكريم؛ لذا يتم اختيارهم بعناية فائقة.

الجامع الأزهر الرواق الأزهري اختبارات المحفظين محافظة الأزهر

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