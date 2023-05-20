قناة الناس| ما هى أمراض القلب التى حذرنا منها النبى؟ نبوى الأزهرى يجيب (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم حذّرنا من أمراض خطيرة تصيب القلب، أبرزها الحقد والعداوة والكراهية.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن النبي أمر بنظافة القلوب ونقاء السريرة وسلامة الصدر، حيث قال "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"، كما أن الحسد أيضًا نهانا الله عنه حيث يقول عنه النبي "لا تحاسدوا".

وأوضح نبوي الأزهري، أن الإنسان عليه أن يسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطى الآخرين، لا أن يحسدهم على النعم التي أنعم الله بها عليهم، محذرًا من استكثار الإنسان من نعم الله وأرزاقه على عباد الله.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.