السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوكالة الذرية: عازمون على تأمين المحطة النووية الأوكرانية تحت القصف الروسي

المحطة النووية الأوكرانية
المحطة النووية الأوكرانية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي عزمه على تأمين حماية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا زابوريزهزهيا الأوكرانية (ZNPP) والتي تعرضت للقصف عدة مرات خلال الصراع الذي دام 15 شهرًا بين روسيا وأوكرانيا- وقال إنه يشارك في مفاوضات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف الحيوي، وتساعد في منع مخاطر وقوع حادث نووي خطير في القارة.

وأبلغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في ZNPP- الواقع على بعد كيلومترات قليلة من Enerhodar- المقر الرئيسي أن المحطة نفسها لم تتأثر بالقصف الواقع صباح أمس الجمعة، لكن القرب يؤكد مرة أخرى المخاطر المستمرة للسلامة والأمن النوويين في وقت تصاعدت فيه التكهنات بالعمليات العسكرية المستقبلية في المنطقة.

وكانت هد المحطة النووية الأوكرانية شهدت انخفاضًا كبيرًا في أعداد الموظفين منذ بدء النزاع المسلح في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، حيث واجه موظفو المحطة وعائلاتهم ظروفا صعبة للغاية ومرهقة في منطقة خط المواجهة أثناء النزاع.

وأدى الإجلاء الأخير لبعض السكان من إنرهودار إلى زيادة الشكوك بشأن وضع التوظيف، ولاحظ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الشهر انخفاضًا إضافيًا في عدد موظفي المحطة إلى الموظفين الأساسيين فقط. 

ومع ذلك، في 15 مايو، عاد الموظفون العاديون إلى المحطة واستمروا في العمل خلال الأسبوع، ومع ذلك، لا يزال حجم القوة العاملة أقل بكثير من مستوى ما قبل الصراع.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاوكرانية

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