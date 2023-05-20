تأجيل إعادة محاكمة متهم بأنصار بيت المقدس لـ15 يوليو المقبل

قررت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد عبد القادر إسماعيل بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس"، لجلسة 15 يوليو المقبل للمرافعة مع استمرار حبسه علي ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.