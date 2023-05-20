حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار والتخلص من جثة صديقهم بالمقطم

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار والتخلص من جثة صديقهم بجوار مقابر المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وطالبت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح لجثة لمعرفة أسباب الوفاة وظروفها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت المناظرة أن الجثة لشاب في أوائل الثلاثين من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه خدوش فى الوجه واليدين.

يذكر أن قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا بالعثور على جثمان أحد الأشخاص بجوار مقابر المقطم بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه "عامل" وأنه توفى أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة القسم بالاشتراك مع 8 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.