السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو فهمى: كلمة الرئيس السيسى بقمة جدة بعثت رسائل حاسمة وحلولًا للقضايا

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أهمية القمة العربية التى انعقدت في جدة بالسعودية وخاصة في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم السبت، أن جميع الدول العربية كانت حريصة على ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة العربية، وتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة، خاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي كانت فى غاية الأهمية وبعثت رسائل حاسمة وحلولًا ومعبرة عن الواقع العربي والرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والعربية بشأن القضية الفلسطينية والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، فضلًا عن قضايا اليمن وسوريا ولبنان، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العربية والتكاتف ضد التخريب والفوضى.

وذكر فهمى، أن مصر حريصة طوال الوقت على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة، لافتًا إلى أن مشاركة الدولة السورية بعد غياب 12 عامًا، تأتي للحفاظ على سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، ومساعدتها على الخروج من أزمتها.

استقرار المنطقة الأمن والاستقرار الدولة الوطنية القضايا الإقليمية القضايا الإقليمية والعربية القضية الفلسطينية

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