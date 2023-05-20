باحثة: إصدار أكثر من 11.5 مليون بطاقة فيزا لدعم المرأة

كشفت الدكتورة إسراء علي، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن جهود الدولة لدعم المرأة ببرامج الحماية الاجتماعية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الدولة تتبنى أكثر من اتجاه لتمكين المرأة المصرية في جميع الأصعدة والمجالات، لافتة إلى أنه على مستوى التأهيل فقد تم محو أمية حوالي 900 ألف سيدة ضمن برنامج «لا أمية مع تكافل»، وكان ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضافت الباحثة أنه من خلال هذا البرنامج تم رفع نسبة محو الأمية في السيدات إلى 34%، منوهة بأنه تم تدريب 290 ألف سيدة لتأهيلهن إلى سوق العمل بجانب تطوير 44 مركز خدمات للمرأة العاملة بهدف تقديم الدعم للمرأة في القرى والمدن حتى تستطيع الاستمرار في دعم أسرتها ماليًا واقتصاديًا.

وأوضحت أن ما يتعلق بتطبيق سياسات الشمول المالي، فقد تم إصدار أكثر من 11.5 مليون بطاقة فيزا للسيدات، وبذلك ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات إلى 64%، مشيرة إلى أن برنامج الشمول المالي كان داعمًا لحصر قاعدة البيانات المتعلقة بالسيدات اللاتي لا يمتلكن بطاقات قومية والتي تترتب عليها أمور كثيرة ترتبط بحقوق المرأة وتسجيل الأبناء والتعليم وغيره.