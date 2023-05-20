رمضان عبدالمعز: لا يوجد تعارض بين الأخذ بالأسباب والصبر

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن القرآن الكريم يقرن بين الصبر والاعتماد على الله، والصبر ليس معناه اللا مبالاة وإنما الاعتماد والتوكل على الله والأخذ بالأسباب وهي لا تفعل شيئًا، ولكن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا ما فعله سيدنا يعقوب، عندما أمر أولاده بعدم الدخول من باب واحد، ولكن لعقيدته بالله بقوله تعالى: "وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ"، فهو معتمد على الله ولكن للأخذ بالأسباب.

الفرج يكون من عند الله ولا نتعجله

وتابع أنه لا يوجد تعارض بين الأخذ بالأسباب والصبر، والفرج يكون من عند الله، ولا نتعجله مستدلًا بقول ابن مسعود: "إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم"، وبالمقولة الفقهية: "من تعجل شيئًا قبل أوانه عُوقب بحرمانه".