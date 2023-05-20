باحثة تكشف جهود الدولة لدعم المرأة ببرامج الحماية الاجتماعية

كشفت الدكتورة إسراء علي، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن جهود الدولة لدعم المرأة ببرامج الحماية الاجتماعية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، تولي أهمية لدعم المرأة المصرية.

وأضافت، أن ذلك يأتي إيمانًا من الدولة بدور وأهمية المرأة في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمرأة، والحد من وطأة تأنيث الفقر.

وأشارت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة تنوعت لتغطية احتياجات المرأة من تمويل ورعاية؛ لتشمل كل الجوانب والاهتمامات، بما فيها تمكينها اقتصاديًا وتقديم الدعم النفسي، وتأهيلها لسوق العمل ومساندتها ورفع الوعي بإيجابيات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية لها ولأطفالها.