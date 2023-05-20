"أزهر السويس": 1580 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، إن 1580 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية أمام 17 لجنة امتحانية.

وأوضح الهواري، أن الـ 1580 طالبا وطالبة منقسمين إلى 640 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 6 لجان امتحانية، و940 طالبا وطالبة أمام 11 لجنة امتحانية.

وأجرى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، زيارة اليوم السبت تفقد خلالها سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد السويس الأزهرية.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية قد انطلقت صباح اليوم بمعاهد منطقة السويس الأزهرية.

وتابع فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، مركز توزيع الأسئلة بديوان عام المنطقة للاطمئنان على وصول الأسئلة إلى لجان الامتحان في الموعد المحدد.

شارك في جولة رئيس أزهر السويس بدوي أحمد مدير الإمتحانات بمنطقة السويس الأزهرية، ثم بدأت لجان المتابعة عملها بتفقد سير الامتحانات باللجان، حيث تابع فضيلة الدكتور " مؤمن الهواري"، لجنة معهد بنين المستقبل الإعدادي ، ولجنة بنين المستقبل الابتدائي ، حيث تفقد فضيلته الكنترول وفض المظاريف ، وتوزيع الأعمال باللجان ، ثم قام فضيلته بالمرور على لجان الامتحان ومتابعة الطلاب أثناء أداء الامتحان، وكان ذلك بحضور الدكتورة نيفين جمال الدين مديرة الجودة، والأستاذة سمر السيد موجه عام الحاسب الآلي، أعضاء لجنة المتابعة ، والأستاذ محمد معوض مدير أمن المنطقة.