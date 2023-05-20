السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهر السويس": 1580 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

رئيس أزهر السويس
رئيس أزهر السويس

قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، إن 1580 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية أمام 17 لجنة امتحانية.

 

وأوضح الهواري، أن الـ 1580 طالبا وطالبة منقسمين إلى 640 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 6 لجان امتحانية، و940 طالبا وطالبة أمام 11 لجنة امتحانية.

وأجرى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، زيارة اليوم السبت تفقد خلالها سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد السويس الأزهرية.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية قد انطلقت صباح اليوم بمعاهد منطقة السويس الأزهرية.

 

وتابع فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، مركز توزيع الأسئلة بديوان عام المنطقة للاطمئنان على وصول الأسئلة إلى لجان الامتحان في الموعد المحدد.

شارك في جولة رئيس أزهر السويس بدوي أحمد مدير الإمتحانات بمنطقة السويس الأزهرية، ثم بدأت لجان المتابعة عملها بتفقد سير الامتحانات باللجان، حيث تابع فضيلة الدكتور " مؤمن الهواري"، لجنة معهد بنين المستقبل الإعدادي ، ولجنة بنين المستقبل الابتدائي ، حيث تفقد فضيلته الكنترول وفض المظاريف ، وتوزيع الأعمال باللجان ، ثم قام فضيلته بالمرور على لجان الامتحان ومتابعة الطلاب أثناء أداء الامتحان، وكان ذلك بحضور الدكتورة نيفين جمال الدين مديرة الجودة، والأستاذة سمر السيد موجه عام الحاسب الآلي، أعضاء لجنة المتابعة ، والأستاذ محمد معوض مدير أمن المنطقة.

مصر السويس الأزهر امتحانات الابتدائية الإعدادية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

السجن المشدد 3 سنوات لتاجر الأقراص المخدرة فى سوهاج

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

هدفان فى 4 دقائق يحددان خصم الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

فاطمة البودى: إعفاء ورق الطباعة من الجمارك والكتب المزورة من أولويات الحوار الوطنى

الوداد يطيح بصن داونز ويواجه الأهلى فى نهائى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى