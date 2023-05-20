محافظ مطروح يتابع أعمال مد شبكة الصرف الصحى بعدد من المناطق (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال مد شبكة الصرف الصحى من خلال جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى منطقة خلف مدرسة جمال عبدالناصر بعزبة الحاج على بمدينة مرسى مطروح مع ضبط المنسوب.



ووجه محافظ مطروح خلال الجولة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإسراع في بحث شكوى عدد من أهالي منطقة مدرسة جمال عبدالناصر ومراجعة محابس وخطوط توصيل المياه والعرض عليه اليوم.

كما تفقد محافظ مطروح شارع الريفية أمام المدرسة الرسمية، موجها شركة المياه والصرف الصحى بمراجعة أغطية البلاعات وتأمين تغطيتها حرصا على سلامة المواطنين

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مدخل المدينة موجها بسرعة إزالة مخلفات الرتش من أعمال مد شبكة المياه واستكمال تغطية باقي الرصيف باشارة المستشفى العام بالإنترلوك.

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