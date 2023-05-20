السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: الدنيا لو صارت على هوى البشر لفسدت

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن قصة سيدنا يوسف، تتعلق كلها بأسرة، مؤكدًا أن سورة  يوسف في القرآن الكريم، بدأت بأن يقص الابن الرؤيا التي رأها على والده وهو النبي يعقوب عليه السلام.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن قصة يوسف وإخوته نتعلم منها الدروس والعبر، والقرآن الكريم وصفها بأنها أفضل القصص، لأنها مليئة بالملفات.

الكون كله يسير وفقًا لمنظومة وضعها الخالق

وتابع، أن قصة سيدنا يوسف، بدأت برؤيا، ولكنها تحققت في نهاية السورة وما بينهما أحداث كثيرة ويجب علينا أن نتعلمها ونتدبرها، لأن الدنيا لو صارت على هوى البشر لفسدت، مستدلًا بقوله تعالى: "وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ"، مؤكدًا أن الكون كله يسير وفقًا لمنظومة وضعها الخالق.

رمضان عبدالمعز الدنيا صارت هوى البشر قصة يوسف وإخوته القرآن الكريم

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