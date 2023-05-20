السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اختيار محمد خميس رئيسًا لمجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر المُنتخب، أول اجتماع له من أجل تشكيل هيئة مكتبه الجديد، حيث تم اختيار الدكتور محمد خميس شعبان رئيسًا لمجلس الإدارة لدورة جديدة.

واختار المجلس الجديد الدكتور وائل الخولى نائبًا لرئيس مجلس إدارة الجمعية  محمود برعى أمينًا عامًا للجمعية وسرور الصباحى أمينًا للصندوق.

كما تم تشكيل اللجان المتخصصة التي تُساعد مجلس الإدارة على إدارة الأعمال وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين وأصحاب المصانع وأبرزها لجنة الإشراف على مشروع الـ150 فدانًا برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان واللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور وائل الخولى ولجنة المقر برئاسة محمود برعى ولجنة العضوية برئاسة مصطفى التونى ولجنة الخدمات برئاسة صابر سرور ولجنة الصناعة برئاسة مصطفى عبيد.

بالإضافة إلى لجنة الاستثمار برئاسة طارق الجيوشى ولجنة تنمية الصادرات برئاسة أحمد داود ولجنة العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية برئاسة عبير عصام ولجنة التعليم الفني برئاسة أسامة العرقسوسى، ولجنة التشغيل والتوظيف برئاسة رومون عطاالله ولجنة الشباب برئاسة عمر الصعيدى ولجنة تنسيق الشعب برئاسة رأفت الخياط ولجنة التحول الرقمى  برئاسة حسام رفعت ولجنة المالية (الضرائب والجمارك) برئاسة أحمد راشد علام، كما حضر الاجتماع محمد حنفى المدير التنفيذي للجمعية والمدير المالى الحسينى إبراهيم.

يذكر أن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر عقدت جمعيتها العمومية لإجراء الانتخابات الأربعاء المنصرم، حيث فازت قائمة الدكتور محمد خميس شعبان " تواصل الأجيال"  فى انتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحضور تاريخى للجمعية العمومية.

جمعية مستثمرى أكتوبر ا محمد خميس شعبان رئيسا محمود برعى أمين سرور الصباحى أمينا للصندوق مستثمرى السادس من أكتوبر ب

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