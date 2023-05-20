السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدقهلية تحصد المركز الثالث جمهوري و18 مركزا متميزا في مسابقة القرآن الكريم

الطالب
الطالب

أقيمت مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية فى ٥ ديسمبر للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢   وتم تصعيد  ٥٧  طالبا وطالبة من مدارس محافظة الدقهلية للتصفية النهائية بالقاهرة.

 

وأعلن  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة المسابقة بعد ورودها من الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بفوز الطالب محمد حسين عزمي بمدرسة محلة الدمنة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية بالمركز الثالث جمهورى المستوى الثانى وحصلت الدقهليه على ١٨ مركزا للطلاب المتميزين  ويتقدم ناصر شعبان  وكيل وزارة تعليم الدقهلية وهانى عنتر وكيل مديرية تعليم الدقهلية بأرق التهانى للطالب محمد حسين عزمي  لحصوله على المركز الثالث جمهورى  متمنيا له مزيدا من التفوق والنجاح. 

 

وقد قدم الشكر لأسرة الطالب لدعمهم وحرصهم على حفظ نجلهم للقرآن الكريم كما يتقدم بالتهنئة للطلاب الحاصلين على المراكز  المتميزة معربا عن سعادته وامتنانه وتقديره  للجهد المتميز المبذول بالمسابقة من توجيه عام التربية الإسلامية  وموجه عام التربية  الإسلامية طارق الغازى وتوجيه عام اللغة العربية وموجه عام اللغة العربية الأستاذ طارق الدسوقى ويتقدم بالشكر لمدير عام الخدمات الأستاذ حازم الألفي ومدير إدارة الأنشطة الدكتورة جميلة. 

 

كما قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية و ذلك بعد تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية الخميس الماضى

 

 
وأكد الوزير، أنه سوف يتم محاسبة كل مقصر فى واقعة التسريب، ولن تمر مرور الكرام ، واطمئن الوزير على سير الامتحانات و طالب الجميع بتوفير الهدوء للطلاب وكل وسائل الراحة أثناء انعقاد اللجان، وقد رافق الوزير ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.
 
 

مسابقة القرآن الكريم الثقافة الإسلامية محافظة الدقهلية عام دراسي

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