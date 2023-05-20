اتحاد الصناعات: قرارات الأعلى للاستثمار حاسمة وتفتح شهية الشركات للتواجد في مصر

أكد المهندس سامح الملاح، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسمة وتؤكد على تغيير طريقة التعامل بين الحكومة والمستثمرين.

وأشار نائب رئيس الغرفة، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن الرئيس السيسي يمتلك رؤية واضحة للقضاء على البيروقراطية المصرية والقوانين القديمة التي تعرقل حركة الاستثمار، مشيرًا إلى أن القرارات الـ 22 تفتح شهية الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وأكد نائب رئيس الغرفة أن هناك سباق عالمي لجذب الاستثمارات والمنافسة أصبحت قوية وشرسة، وأن كل دولة تحاول جذب المستثمرين من خلال منحهم حزمة من الحوافز الاستثمارية، مشيدًا بما قدمه الرئيس السيسي في ملف تطوير منظومة الاستثمار مبكرًا، حيث جرى القيام بالتنمية الشاملة في مجال البنية التحتية وتوفير جميع المرافق من "الكهرباء والغاز والاتصالات والطرق والموانئ".

وأكد الملاح أن هذه التنمية الشاملة وضعت مصر في المكان المناسب في المنافسة العالمية، ومنحتها افضلية في جذب المستثمرين، وكان لابد من ثورة أخرى على البيروقراطية المصرية، وتغيير التشريعات والقوانين العتيقة، مع تغيير في عقلية موظفي الحكومة في التعامل مع المستثمرين.

وأضاف أن التعديلات الجديدة والتطوير الشامل لمنظومة الاستثمار والشكاوي كان واجبًا قوميًا أشرف عليه ونفذه الرئيس السيسي بنفسه، ولأول مرة نجد إصدار الدولة للرخصة الذهبية، والتي تمثل خدمة غير مسبوقة للمستثمرين، وتسهيلات كبيرة لكل من يرغب في الاستثمار في مصر.

وقال نائب رئيس الغرفة إن السوق المصرية تشهد تسابقًا من المستثمرين من جميع دول العالم، وخاصة الدول العربية والأوروبية والصين والهند، للاستثمار في مصر، وبعد تعديل منظومة الاستثمار واتاحة إمكانية تأسيس الشركات أونلاين وخلال يوم واحد، ومنح هذه الحوافز، ستتجه جزء جديد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.